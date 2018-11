Door het rood op kruispunt Hoevestraat: 15 dagen rijverbod Bart Kerckhoven

06 november 2018

12u57 0

Een vrouw die ’s nachts door het rood reed op het kruispunt van de Hoevestraat en de Ninoofsesteenweg in Gooik is haar rijbewijs vijftien dagen kwijt. Ze werd betrapt op 8 juni vorig jaar om 2 uur ’s nachts. “Levensgevaarlijk”, oordeelde politierechter Dina Van Laethem toen de advocate van A. uitleg kwam verschaffen in haar politierechtbank. “Ik rij heel vaak over dat kruispunt en de zichtbaarheid is daar nul vanuit de zijstraten. Als daar iemand uit een zijstraat komt wanneer zij door het rood rijdt dan zijn de gevolgen catastrofaal.” De advocaat van de vrouw had weinig in te brengen tegen de feiten maar vroeg wel om rekening te houden met de slechte financiële situatie waar in zijn cliënte verkeert. De vrouw kreeg een boete van 240 euro en een rijverbod van 15 dagen. Omdat ze haar rijbewijs nog niet langer dan twee jaar heeft moet ze ook een theoretisch rij-examen opnieuw afleggen.