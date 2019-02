Donald Stockmans wil zich inzetten voor werkgroep dierenwelzijn Marc Colpaert

26 februari 2019

14u31 0

Donald Stockmans van de politieke partij Forza Azura is aangenaam verrast dat de nieuwe schepen voor dierenwelzijn in Gooik, Christa Dermez(CD&V), de oprichting van een werkgroep rond dierenwelzijn met participatie van de burger overweegt en tevens tot een afschaffing van het afsteken van vuurwerk wenst te komen.

Donald stelde zelf vast dat sinds het jaar tweeduizend de vuurwerk gekte alleen maar is toegenomen in Gooik.

“Ik herinner mij nog zeer goed dat de hond van mijn schoonouders in Kester op de loop ging en pas weken nadien via een affiche-actie terug gevonden werd in de Kindekensstraat. Tevens vonden we toen maar liefst drie vuurpijlen in het schuilhok van de dieren, wat maakt dat wij - tussen oud en nieuw - steevast buiten doorbrengen in de weide, om alles onder controle te kunnen houden. Vuurwerk is niet alleen enorm stresserend voor dieren, doch impliceert een hoog risico op het uitbreken van branden en het veroorzaken van zware brandwonden en is dus eigenlijk nergens voor nodig”, verklaarde Donald. Het was trouwens mede door zijn toedoen dat er in Gooik een soort van vergunningsplicht voor het afsteken van vuurwerk in het leven werd geroepen. “Ik zelf en onze partij reiken dan ook de hand om constructief deel te nemen aan deze werkgroep en hebben alvast een aantal ideeën in petto”, besluit Donald Stockmans. MCT