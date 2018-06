Donald Stockmans dient klacht in bij gouverneur 27 juni 2018

02u40 0 Gooik Donald Stockmans (Forza Azura) heeft zopas klacht ingediend bij de gouverneur betreffende de zeer gebrekkige organisatie van het openbaar onderzoek naar de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het nieuwe Politiehuis in Kester.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd als lopende vanaf 25 juni via een link. "In werkelijkheid is het dossier in kwestie echter niet consulteerbaar via www.omgevingsloket.be en kan je geen bezwaar indienen. Niet alleen laat het gemeentebestuur het openbaar onderzoek doorgaan op een ogenblik dat veel buurtbewoners met vakantie zijn, maar zorgt men er tevens voor dat er zich consultatieproblemen voordoen van bij de aanvang van het openbaar onderzoek", aldus Stockmans. "Onze ambtenaren hebben dit correct ingebracht, maar er was blijkbaar een technisch defect. De fout werd hersteld en nu moet dit in orde zijn, wij hebben ter compensatie de termijn met 1 dag verlengd", aldus burgemeester Michel Doomst (CD&V) (MCT)