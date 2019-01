Dollemansrit eindigt voor de politierechtbank TVP

10 januari 2019

Een man die op 11 november 2017 op pad was met een takelwagen, bestaande uit een trekker en een oplegger, haalde heel wat hallucinanten toeren uit in Gooik. Zo reed O.M. over een witte doorlopende lijn, volgde hij de voorsorteerstroken niet, gebruikte hij geen richtingaanwijzer en reed hij een verboden richting in. De Halse politierechter rechter veroordeelde hem hiervoor tot een boete van 240 euro en een rijverbod van 14 dagen, dat wel in het weekend en op feestdagen mag uitvoeren.