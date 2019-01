Dirk zoekt mensen om samen toneel te spelen Marc Colpaert

17 januari 2019



Dirk De Loecker uit Gooik is op zoek naar mensen om samen een toneelstuk te brengen in Gooik. De nieuwe Gooikse toneelgroep De Parel is op zoek naar mannen en vrouwen van verschillende leeftijden om samen een toneelstuk te brengen. Daarnaast is hij op zoek naar handige mensen die decors kunnen bouwen. Dirk loopt al een tijdje met dit idee rond om tegen het einde van het jaar met een nieuw toneelgezelschap een toneelstuk te brengen in Gooik. “Wij gaan dit waarschijnlijk brengen in de zaal Edele-Brabant of een andere zaal in de buurt. Maar ik ben vandaag nog op zoek naar een zestal mensen en dat mogen zowel mannen als vrouwen zijn, om ons toneelgezelschap te versterken”, vertelde Dirk De Loecker. Mensen die enige ervaring hebben met toneel te spelen zijn uiteraard welkom, maar ook mensen zonder ervaring mogen hem bellen. “Het is belangrijk dat je er zin in hebt om mee met ons toneel te spelen, de rest komt wel”, besluit Dirk. U kunt hem bereiken op het nummer 0471/43.31.33. MCT