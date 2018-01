Dienstenchequebedrijf opent strijkwinkel 02u25 0 Foto Colpaert Zaakvoerster Cynthia (r.) met haar medewerksters in de nieuwe strijkwinkel. Gooik In de Abbeloosstraat opent op 8 januari een nieuwe strijkwinkel de deuren.

De strijkwinkel wordt uitgebouwd door C&S Cleaning Services, een dienstenchequebedrijf dat 29 huishoudhulpen tewerkstelt en zo in en rond Gooik ongeveer 220 klanten telt. "We vonden dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging", zegt zaakvoerster Cynthia Baudts. "En nu openen we op 8 januari boven ons kantoor in Gooik een strijkwinkel. In de eerste weken zullen daar ongeveer vier tot zes strijksters aan het werk zijn. Al hangt dat natuurlijk af van de hoeveelheid strijkgoed die we binnenkrijgen."





Poetsdienst blijft

Het idee om een strijkwinkel op te starten, komt natuurlijk niet uit het niets. Al snel nadat C&S opgestart werd, kwam de vraag van klanten om naast poetswerk ook een strijkdienst aan te bieden. De strijkwinkel zal overigens ook draaiende gehouden worden door Freya, Noemie, Tamara, Brigitte, Berenice en Manuella, die hierdoor enkel nog deeltijds poetswerk voor hun rekening zullen nemen. "Onze poetsdienst blijft natuurlijk wel bestaan", aldus Cynthia Baudts. "We gaan nu in de komende maanden bekijken hoeveel strijkwerk er binnenkomt. Indien nodig zal het aantal strijksters dus nog aangepast worden."





Meer informatie op www.cs-cleaningservices.be. (MCT)