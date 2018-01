Diefstallen met 45 procent gedaald 19 januari 2018

Het aantal diefstallen en inbraken is in de zone Pajottenland vorig jaar met zomaar eventjes 45 procent gezakt tegenover 2016. Korpschef Marc Hellinckx van de zone Pajottenland is een tevreden man. "Wij hebben vastgesteld dat er in 2017 maar 192 inbraken of diefstallen waren tegenover 352 het jaar voordien. Wat dus neerkomt op een vermindering van 45 procent", glunderde hij. Volgens de korpschef heeft deze daling met heel wat factoren te maken. "Het is omdat we heel veel inzetten op preventie, het plaatsen van camera's en er meer politie op straat gaat en tenslotte de medewerking van de inwoners. Daarbij is de ophelderingsgraad in onze zone 14 procent, waar dit nationaal maar 6 procent is", aldus Hellinckx. (MCT)