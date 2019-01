Diamant voor Marcel en Lisette Marc Colpaert

14 januari 2019

Marcel Van Reepingen en Lisette Borremans uit Leerbeek vierden hun 60 ste huwelijksverjaardag met de hele familie. Ze leerden elkaar kennen op een feestje in Zuun, werden verliefd en voor ze het wisten waren ze getrouwd. Lisette was jaren administratief medewerkster bij Volvo in Vorst, Marcel was van beroep schrijnwerker, maar werkte enkele jaren als cipiers in Sint-Gillis. Nadien was hij meer dan 30 jaar politieagent in Brussel. In die functie trok hij tevens als lesgever naar vele scholen om de kinderen de verkeersregels bij te brengen. Ons koppel kreeg samen drie kinderen Mark, Carine en Walter, ondertussen hebben ze ook al 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Momenteel genieten ze samen van hun pensioen in Seniorie Kesterberg in Leerbeek en daar vinden ze het super. MCT