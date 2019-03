Deze jongeren willen fuifcoach worden Marc Colpaert

19 maart 2019

Een twintigtal jongeren uit verschillende Pajotse gemeenten kwamen een theoretische opleiding volgen om fuifcoach te worden. Ze kwamen daarvoor samen in het jeugdhuis ‘Guuk’ in Gooik. Sinds enkele jaren organiseren de 6 gemeentebesturen van het Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) in samenwerking met de lokale politiezone Pajottenland, jeugdregio Pajottenland en de intergemeentelijke preventiedienst de lokale opleiding voor fuifcoach. Deze opleiding wordt gratis aangeboden. In het jeugdhuis kwamen een twintigtal personen samen voor deze theoretische cursus. Verder dient men nog een cursus EHBO en brandbestrijding te volgen, om het attest van fuifcoach te behalen. Deze cursussen vinden dan plaats in de lokalen van het Rode Kruis in Lennik. Na het volgen van deze opleidingen ontvangt men het attest van fuifcoach.