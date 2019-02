De sportiefste dames zijn te vinden in Strijland Marc Colpaert

21 februari 2019

09u44 2

De dames van de KVLV Strijland zijn al dertig jaar lang aan het fitnessen onder de deskundige leiding van lesgever Rudy Sterckx. Elke week zijn de dames uit Strijland(Gooik) aan de slag om hun conditie op peil te houden. “Het is bijna niet te geloven maar deze dames zijn al vele jaren een trouw publiek om te werken aan hun conditie. Ze komen wekelijks naar de sporthal Koornmolen om te sporten en de dames slaan zelden een les over. Ze zijn dan ook met stip de sportiefste dames uit Gooik”, lacht lesgever Rudy die zelf ook al dertig jaar hun vaste lesgever is. En de dames die gaan er nog lang niet mee stoppen, zo werd mij verteld. MCT