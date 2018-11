De Sint-Ursmaruszonen bestaan 150 jaar Marc Colpaert

20 november 2018

Op zondag 25 november viert het koor van Oetingen het 150 jarig bestaan van de Zangmaatschappij de Sint-Ursmaruszonen. Het huidige Otinga-koor zet die zangtraditie al vele jaren verder. Het was op 8 november 1868 dat deze zangmaatschappij in Oetingen boven de doopvont werd gehouden. De dag begint met een feestelijke eucharistieviering om 9 uur in de kerk van Oetingen. Het koor dat elke week repeteert brengt al jaren gepaste liturgische gezangen tijdens de eucharistievieringen. Hun zingen raakt de mensen en brengt vreugde, licht en troost onder de aanwezigen. Voorzitter Wim Berghmans kan rekenen op enthousiaste koorzangers die elke repetitie, elke zondag en elke feestdag present zijn. Op het einde van de viering zal er een gedenksteen onthuld worden, nadien is er nog een feestmaal voor de koorleden en genodigden in de zaal Elckerlyc. MCT