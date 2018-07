De Plosj krijgt niet één maar twee zeilsculpturen 20 juli 2018

Het vernieuwd centrum krijgt twee zeilsculpturen. Sinds kort zijn de werken in het centrum van start gegaan met het maken van een extra parkeerstrook voor een veertigtal voertuigen. Normaal gezien moeten de werken in de loop van september achter de rug zijn. Een volgende stap naar een moderner centrum is het plaatsen van twee zeilsculpturen. "Vele Gooikenaars kennen het zeilsculptuur van op Gooikoorts. Het bracht ons op ideeën voor een soortgelijke constructie op het dorpsplein", zegt eerste schepen Simon De Boeck (CD&V). Het bedrijf Nomad maakt voor de gemeente een ontwerp op maat. Het eerste grote zeil zal centraal op het plein geplaatst worden en een kleiner exemplaar komt voor het portaal van de kerk. Verder komen er ook extra zitbanken.





(MCT)