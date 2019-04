De ploeg 'Kwistet' uit Oetingen wonnen de quiz Al 15 de scholenquiz van de Heemkundige Kring Marc Colpaert

05 april 2019

Daan, Jaro, Mathis en Amory die samen de ploeg ‘Kwistet’ vormden, wonnen de scholenquiz, een organisatie van de Heemkundige Kring uit Gooik. Ieder jaar organiseert deze vereniging op de laatste donderdag voor de Paasvakantie hun scholenquiz in De Cam. Dit jaar waren er 21 ploegen samen goed voor 87 leerlingen die streden om de beste ploeg te zijn. “De leerlingen kregen 80 vragen in totaal, maar ook met 2 speciale reeksen, zo moesten ze zoeken naar landen in Europa en een andere reeks ging over foto’s van dieren, waar ze dan de naam moesten bijplaatsen”, aldus voorzitter Jean-Paul De Loecker. De ploeg ‘Kwistet’ van de lagere school De Oester in Oetingen wonnen en behaalden een score van meer dan 75 procent.