De partij Forza Azura gaat in zee met PRO Marc Colpaert

08 maart 2019

De partij Forza Azura, de positief liberale partij in Gooik, sluit zich aan bij de partij PRO van Joris Verspecht, evenwel met behoud van haar eigen identiteit. Op donderdagavond maakte Donald Stockmans van Forza Azura bekend dat zijn partij in zee gaat met die andere burgerpartij PRO van Joris Verspecht, deze laatste was ook aanwezig in café ‘t Jagershof in Kester. “Wij zijn een positief liberale partij die het opneemt voor de lokale middenstand, maar ook voor de economisch zwakkeren in de samenleving. Maar al te vaak worden allerlei zaken ons van bovenaf ‘kant en klaar’ voorgeschoteld, waardoor het vrij burgerinitiatief maar een kort leven beschoren is. Daarom kiezen wij voor PRO, met behoud van onze eigen identiteit. Niet voor niets was onze slogan bij de lokale verkiezingen ‘Geef Gooik terug aan de Burger’”, aldus Donald. Of en welke kandidaten van Forza Azura op de lijst van PRO gaan staan, zal pas de volgende weken uitgemaakt worden. “Om hier vandaag al namen op te plakken is het voorlopig nog te vroeg, maar een samenwerking en mekaar helpen is zeker aan de orde”, besluit Donald Stockmans. MCT