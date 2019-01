De oudscouts bestaan 30 jaar Marc Colpaert

28 januari 2019

De oudscouts en welpenleidsters bestaan 30 jaar en dat werd gevierd met een fototentoonstelling in Seniorie Kesterberg in Leerbeek. Het was in 1988 dat enkele oude leden van de scouts de koppen bij mekaar staken en een feestje organiseerden. “Wij zijn dit blijven doen en organiseren sindsdien elk jaar wel ergens een uitstapje of een feestje”, vertelde voorzitter Rudi De Broyer. Omdat hun vereniging dit jaar 30 jaar bestaat, wilden ze eens iets speciaals doen en dus werd er een fototentoonstelling georganiseerd in een zaaltje in Seniorie Kesterberg. Daar konden de bezoekers heel wat foto’s bewonderen van de uitstapjes gedurende de laatste 30 jaar. Na de receptie was er nog een etentje voorzien.