De landbouwraad spreekt zich positief uit over de ruilverkaveling Met een ruilverkaveling staan we klaar voor de toekomst ! Marc Colpaert

10 april 2019

De landbouwraad van Gooik is van oordeel dat de ruilverkaveling in Gooik een goede zaak is, indien er rekening wordt gehouden met hun opmerkingen. De ruilverkaveling in Gooik heeft al heel wat mensen op de been gebracht, zo werden er ondertussen al enkele honderden bezwaarschriften afgeleverd aan de bevoegde diensten. De landbouwraad van Gooik heeft zich nu ook uitgesproken over deze zaak en voor hun is de zaak duidelijk positief, met een ruilverkaveling staan ze klaar voor de toekomst. In een volgende fase van de ruilverkaveling zullen de ruilplannen worden opgemaakt. Dan weten de landbouwers welke stukken aan welke landbouwer zullen worden toebedeeld. “Daarin moeten de schaalvoordelen zichtbaar worden voor de landbouwers, met als gevolg grotere aaneengesloten percelen, met regelmatige perceelvormen en op kortere afstand van de hoeve. Op die manier kan de rendabiliteit aanzienlijk verhogen en het aantal kilometers op de weg dalen”, zegt voorzitter André Desmet van de landbouwraad.

De landbouwers vragen daarnaast een principe van solidariteit: “het doel moet altijd een win-win situatie zijn waarbij elke landbouwer ook individueel vooruitgang kan maken. Daarom vraagt de landbouwraad de garantie dat elke huiskavel in het ruilverkavelingsplan het potentieel heeft om bij het uittekenen van de ruilplannen minstens even groot te blijven of te groeien”, zei Desmet. Tot slot concludeert de landbouwraad met een meerderheid van 12 stemmen op 15 aanwezigen om een gunstig advies uit te brengen over de ruilverkaveling en bijgevolg aan de bevoegde minister te vragen om de ruilverkaveling nuttig te verklaren.