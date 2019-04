De KVG Gooik bestaat 40 jaar en dat werd gevierd Marc Colpaert

07 april 2019

14u49 2

De Katholieke Vereniging van en voor Gehandicapten(KVG) uit Gooik vierde hun 40-jarig bestaan in de zaal Edele - Brabant in Gooik. Al 40 jaar zijn deze mensen bezig om de gehandicapten van Gooik te helpen met af en toe een activiteit te organiseren en een gezellig samenzijn. “Vandaag hebben wij heel wat leden uitgenodigd voor een uitgebreide feestmaaltijd, er was tevens een misviering. Wij gaan er een heel mooie en gezellige namiddag van maken”, zei voorzitter Ludwig Tielemans. Terwijl de aanwezigen genoten van de feestmaaltijd werden op een groot scherm tal van filmpjes van vroegere activiteiten getoond.