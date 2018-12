De Kerstman op bezoek in Kesterberg Marc Colpaert

De Kerstman kwam een bezoekje brengen bij de senioren van de Seniorie Kesterberg in Leerbeek. In deze seniorie beschikken ze over een team van vrijwilligers die tal van klusjes opknappen voor de rusthuis bewoners. Een tiental mensen, waarvan sommige bijna dagelijks in Kesterberg staan, zijn met tal van zaken bezig zoals de versiering van de lokalen, ze staan soms achter de toog of ze rijden de bewoners naar hun bestemming met het busje. “Gezien de kerstperiode er aan komt hebben wij ook eens de Kerstman uitgenodigd in Kesterberg. Het doet de mensen altijd deugd als er een extraatje te beleven valt”, vertelde Veronique Van de Voorde. MCT