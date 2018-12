De juiste kersttrui voor het kerstcafé Marc Colpaert

25 december 2018

15u50 3

De mensen van het Oudercomité van de school De Bron trokken hun mooiste trui aan tijdens hun jaarlijks kerstcafé naast de gebouwen van de school. Bij het begin van de kerstvakantie was het de uitgelezen avond om van start te gaan met een kerstcafé in Gooik. “De ouders komen vandaag achter de rapporten van de leerlingen en dus is dit de gelegenheid om hen te verwennen met glühwein, soep of een lekker biertje. Voor wie een klein hongertje heeft dan hebben we pannenkoeken en hamburgers klaar staan”, vertelde Kris Van Ginderdeuren, voorzitter van het Oudercomité. Ondertussen amuseerden de kinderen zich bij een ballonplooier, terwijl de ouders rustig genoten van een drankje. MCT