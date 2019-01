De jeugd van Gooik gezellig samen uit de bol

Ze dansten zelfs op de tafels Marc Colpaert

01 januari 2019

Heel wat jonge mensen van Gooik zakten af naar de kantine van de voetbalclub van K.V. Kester-Gooik in de Lindestraat om er gezellig samen uit de bol te gaan. Burgemeester Michel Doomst(CD&V) ging tal van jonge mensen thuis ophalen en bracht hen naar het feest met een busje, later die nacht bracht hij hen opnieuw naar huis.

Heel wat Gooikse jeugdverenigingen sloegen de handen in elkaar en organiseerden samen een spetterende fuif in de kantine van de voetbalclub van K.V.Kester-Gooik. “Wij wilden in onze gemeente iets doen voor de jeugd van Gooik met nieuwjaar en dus organiseren wij deze fuif, waar een 130 personen zich voor inschreven. Momenteel loopt het allemaal heel goed, iedereen is blij en de sfeer is uitstekend”, vertelde Samuel Billens de voorzitter van de Jeugdraad. Na het avondeten werden heel wat van deze jongeren opgehaald door een busje van de gemeente Gooik met achter het stuur burgemeester Michel Doomst. De meisjes hadden hun mooiste kleedje aangetrokken, vele van de jongens liepen er bij met een vlinderdas, er werd gedanst en plezier gemaakt. Sommige meisjes dansten zelfs op de tafels het werd daar een zeer gezellige boel. “Ik wilde er voor zorgen dat onze jeugd veilig naar de fuif kon gaan, dus was ik hun chauffeur”, vertelde de burgemeester. Nadien ging de burgemeester zelf ook feesten en vanaf 3 uur in de ochtend kroop hij terug enkele uurtjes in zijn busje om de feestvierders terug veilig naar huis te rijden. MCT