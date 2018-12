De geefkast: de ideale manier om spullen weg te geven Marc Colpaert

07 december 2018

13u39 0

De maand december werd uitgeroepen tot de geefmaand in de bibliotheek van Gooik. Sinds enige tijd staat er een geefkast in de bibliotheek. Daar worden door de medewerkers van de bibliotheek op regelmatige basis boeken ingelegd die uit de collectie verwijderd worden. Daarnaast is deze kast voor iedereen die dat wenst de ideale plek om spulletjes weg te geven. “Het is de bedoeling dat mensen iemand gelukkig maken, met iets dat ze zelf niet meer echt nodig hebben en dit dan in onze geefkast plaatsen”, vertelde bibliotheekmedewerkster Patsy Van Londerzeele. Niet alleen boeken kan je achterlaten in deze kast, er is ook plaats voor andere zaken. Zo staan in de geefkast momenteel al heel wat dvd’s en video’s. Het is een ideale manier om je ongebruikte spulletjes, die vandaag toch maar ergens in een hoekje liggen te niksen, een nieuw leven te geven. Mensen die spulletjes willen binnenbrengen voor deze geefkast, kunnen dat doen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dat betekent op dinsdag- en donderdagavond, op woensdagnamiddag en op zaterdagvoormiddag.