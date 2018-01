De Eekhoorn blaast veertig kaarsjes uit 20 januari 2018

Gepensioneerdenbond 'De Eekhoorn' uit Gooik bestaat veertig jaar en dat werd gevierd met een nieuwjaarsdineetje in zaal 't Kellenhof in Ninove. De bond werd destijds opgericht door Margueritte Van Laethem, de toenmalige verantwoordelijke van de Liberale Mutualiteit, samen met een groep vrienden uit de Blijkheerstraat in Oetingen. De vereniging telt vandaag ruim 185 leden. Wie interesse heeft om lid te worden, kan contact opnemen met Nicky Bellemans via 0475/75.50.33.





(MCT)