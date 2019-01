De Dag van het Raadslid Marc Colpaert

31 januari 2019

De gemeente Gooik heeft sinds kort heel wat nieuwe raadsleden die zetelen soms voor de eerste keer in de gemeenteraad. Om al deze pas verkozen gemeenteraadsleden een beetje wegwijs te maken in de nieuwe wereld van de lokale politiek, organiseerde de gemeente Gooik ‘De Dag van het Raadslid’. Alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden kregen in de grote zaal meer uitleg over de werking van de gemeentediensten en tevens een rondleiding door het gemeentehuis. “Wij doen dit telkens wanneer wij een nieuwe ploeg van raadsleden hebben, zo begrijpen ze beter de werking van de gemeentediensten”, vertelde burgemeester Michel Doomst(CD&V). MCT