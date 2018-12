De Brusselstraat blijft nog even dicht

Marc Colpaert

06 december 2018

17u27 2

De Brusselstraat in Leerbeek zal door werken aan de Sint-Pieterskerk pas in de loop van februari 2019 terug opengesteld worden voor het doorgaand verkeer. Een tweetalig verkeersbord zal vervangen worden door een Nederlandstalig exemplaar. Sinds enige tijd zijn er ingrijpende werken aan de gang aan de Sint-Pieterskerk van Leerbeek. Niet alleen het kerkgebouw maar ook de kerkmuur die rond de kerk staat, moet hersteld worden. Sinds enkele weken is door deze werken het doorgaand verkeer niet meer mogelijk in deze straat. Wie via de Edingsesteenweg het Sint-Pietersplein wilt inrijden, kan dit tot aan de Polderstraat. Doorrijden naar de Brusselstraat is niet meer mogelijk. “Door de werken van de aannemer is het voorlopig niet mogelijk deze straat open te stellen voor het doorgaand verkeer. Wel hebben wij met de aannemer zopas de afspraak gemaakt, dat tijdens de Kerstvakantie de straat weer open zal zijn. Nadien gaat ze weer dicht voor zeker 4 tot 6 weken”, aldus burgemeester Michel Doomst(CD&V). Langs de kant van de Ninoofsesteenweg staat ter hoogte van de Brusselstraat een dranghek om de mensen erop te wijzen dat de straat onderbroken is. Op dit dranghek staan verschillende borden, waarbij er eentje in twee talen aangeeft dat alleen ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ toegelaten is. Ondertussen kreeg de burgemeester al enkele boze reacties van mensen die niet blij waren met het tweetalig bord, dat door de aannemer werd geplaatst. “Ik had het zelf ook al gezien en al aangekaart tijdens het schepencollege, ik heb de aannemer daarover aangesproken en hij heeft mij beloofd dat het tweetalig bord zal vervangen worden door een Nederlandstalig bord”, zegt Doomst.