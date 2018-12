Dames van Familiehulp 24 uur aan de slag voor het goede doel Ze verwerkten niet minder dan 78 manden Marc Colpaert

Familiehulp organiseerde in haar kantoor aan de Edingsesteenweg in Gooik een strijkmarathon naar aanleiding van de Warmste Week. Ze gingen van start op vrijdag 7 december om 12 uur en stopten pas 24 uur later op zaterdag om 12 uur. Shana, Yanick, Petra, Caroline en Bea gingen de uitdaging aan en werkten de hele nacht door. In totaal hebben de dames niet minder dan 78 strijkmanden afgewerkt. Zeker goed voor 1.500 tot 2.000 stukken textiel dat door hun handen gingen. “Wij hebben er wel een leuke bedoening van gemaakt, er werden wafels gebakken en de partners en familie werden uitgenodigd als ondersteuning, het was echt heel leuk”, aldus Geert Junius van Familiehulp. Hoeveel hun strijkmarathon voor de Warmste week opbracht heeft, is vandaag nog niet geweten. De opbrengst schenkt Familiehulp aan de Nationale Domestic Workers Movement van zuster Jeanne Devos. Jeanne hoopt met haar vereniging om de leefomstandigheden van het huishoudpersoneel in India te verbeteren. MCT