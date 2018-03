Civiele Bescherming ruimt bevroren mest op 01 maart 2018

02u27 0 Gooik De Civiele Bescherming is gisteren enkele uren zoet geweest met het opkuisen van gelekte mest in de omgeving van de Ninoofsesteenweg en Hoevestraat.

De mest was afkomstig uit een silo van een landbouwbedrijf in de Hoevestraat. Maar hoe de smurrie vrijgekomen is, was ook gisteren nog niet duidelijk. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) liet eerder wel al een proces-verbaal voor milieuvervuiling opstellen.





Door het vriesweer was het grootste deel ook bevroren, waardoor het voor de hulpdiensten geen eenvoudige klus bleek om alles opgeruimd te krijgen. Maar de Papenmeersbeek kon wel helemaal geruimd worden. (TVP)