Charlie en Emilienne 50 jaar gehuwd 10 augustus 2018

Charlie Thollembeek en Emilienne Decrick uit Gooik trouwden 50 jaar geleden en dat werd op zopas gevierd met familie en vrienden. Ze leerden elkaar kennen toen ze allebei op de bus zaten naar hun school in Brussel. Ze trouwden en kregen twee kinderen Johan en An, ondertussen aangevuld met kleinzoon Wouter. Ze waren allebei leerkracht van beroep. Charlie in De Horizon in Ternat en Emilienne in het Sint-Godelieve instituut in Lennik. Charlie geniet momenteel van tuinieren of wandelen, zijn vrouw is dan weer te vinden voor het maken van mooie foto's en zorgt ondertussen ook voor haar kleinzoon Wouter.





(MCT)