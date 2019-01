Centrum krijgt volgende maand metamorfose Marc Colpaert

16u28 2 Gooik Vanaf volgende maand gaan de werken ter verfraaiing van de dorpskern van Gooik van start.

Vanaf volgende maand gaan de verbeteringswerken echt van start. Het kleine zeilsculptuur voor de kerk werd vorig jaar al veilig opgeborgen en zal pas in de lente teruggeplaatst worden. “Nu hebben we dit nog laten doen door een firma, maar binnenkort zal ons eigen personeel het kleine zeil plaatsen of opbergen”, zegt schepen Simon De Boeck (CD&V. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) vult aan: “Volgende maand - hopelijk rond midden februari of iets later - gaan de werken dan eindelijk van start, we hopen dat de parkeerstrip dan klaar is, zodat de vaste banken en het groen dan kunnen geplaatst worden. Tevens worden dan ook de parkeerplaatsen in het centrum aangepast, zodat we opnieuw een gezellig centrum krijgen en geen grote parking zoals nu het geval is”.