Carnavalanimatie in De Cam Marc Colpaert

05 maart 2019

Speelplein ‘t Foensjske uit Gooik organiseerde een speciale dag in De Cam onder de noemer ‘Carnavalanimatie’.

Alles stond die dag in het teken van carnaval, de kinderen mochten zich verkleden en ook de monitoren van ‘t Foensjke hadden hun best gedaan om zich te verkleden. Het was een dag vol met het spelen van spelletjes, een filmpje bekijken en met op de middag het eten van enkele lekkere pannenkoeken. In de namiddag gingen ze gewoon door en maakten er een dol komische dag van. Een zestigtal kinderen genoten samen van deze leuke vakantiedag in De Cam. MCT