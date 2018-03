Carnaval bij de kleuters van Het Nestje 19 maart 2018

02u25 0

De kleuters van de gemeenteschool Het Nestje in Leerbeek vierden carnaval en trokken gezeten in fruitbakken van fruitkweker Billens door de straten van Leerbeek. Omdat het koud was en er een ijzige wind stond, werd beslist om het traject wat in te korten. Het thema dit jaar was 'Ridders en Jonkvrouwen' en zelfs burgemeester Michel Doomst en enkele gemeenteraadsleden hadden zich verkleed en liepen mee in de stoet achter de kinderen. Nadat de meisjes en jongens in de fruitbakken waren geplaatst, mocht de tractor met zijn lading vertrekken. Dit tot groot plezier van de kleuters die zich enorm amuseerden met het gooien van confetti naar de vele omstaanders. Ook directrice Martine Cromphout werd niet ontzien en kreeg verschillende keren de volle lading over zich heen van haar kleine kapoenen. Na de ingekorte tocht mochten de kinderen zich een beetje opwarmen in de school. Nadien waren er nog enkele optredens voorzien van de kleuters op de speelplaats. (MCT)