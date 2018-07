Camera tegen sluikstorters komt er nog niet 24 juli 2018

02u27 0 Gooik De gemeente Gooik heeft de plannen om een camera aan te schaffen in de strijd tegen sluikstorters op het grondgebied, tijdelijk 'on hold' gezet.

Eind vorig jaar kondigde het gemeentebestuur aan dat er geïnvesteerd zou worden in een camera, die ingezet zou worden op plaatsen waar regelmatig afval gevonden wordt. Bedoeling was om sluikstorters zo op heterdaad te betrappen en het probleem grondig aan te pakken. Het prijskaartje van 10.000 euro was geen hinderpaal.





Hoogtewerker nodig

"We hebben nu echter vastgesteld dat het plaatsen van zo'n camera niet evident is", zegt burgemeester Michel Doomst (CD&V). "Je kan die niet zomaar even langs de kant van de weg neerpoten. Je hebt telkens een hoogtewerker nodig om dat toestel geïnstalleerd te krijgen."





De aankoop werd voor alle duidelijkheid uitgesteld, niet geschrapt. Overigens zal de lokale politie van de zone Pajottenland zelf ook een extra camera aanschaffen om sluikstorters op het hele grondgebied te kunnen betrappen. (MCT)