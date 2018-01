Buurtinformatienetwerk boven de doopvont 23 januari 2018

02u26 0 Gooik Gooik heeft sinds eind vorige week officieel een eerste buurtinformatienetwerk (BIN). Dat telt al meer dan tweehonderd geregistreerde leden.

De opstart van het BIN werd bekrachtigd met de ondertekening van een charter in het gemeentehuis. Het initiatief kwam van buurtcomité 'Toeiken'. "Afgelopen zomer waren natuurlijk heel wat mensen met vakantie, en toen zijn we op zoek gegaan naar een manier om extra sociale controle te verzekeren", zegt coördinator Pascal De Leener. "We hebben eerst nog via WhatsApp gewerkt. Maar toen bleek dat ook andere buurtcomités mee in het verhaal wilden stappen, hebben we ervoor gekozen om samen met de gemeente een BIN op te richten. De politie kan alle extra ogen gebruiken in de strijd tegen onder meer inbrekers."





De goed tweehonderd leden krijgen binnenkort een BIN-sticker om op de brievenbus of voordeur te kleven. Een steekkaart met informatie over het initiatief zal in de hele gemeente in de bus vallen. "Zo hopen we nog meer BIN-leden aan te trekken", besluit burgemeester Michel Doomst (CD&V). (MCT)