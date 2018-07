Buurtcomité strijdt tegen zwerfvuil 04 juli 2018

02u47 0 Gooik In de Kwakenbeekstraat en de Honingenveldstraat trok het 'Kokenbeeks' buurtcomité gisteren de straat op om het zwerfvuil op te ruimen. Dat was meer dan nodig, zeker omdat de straten sinds enige tijd gebruikt worden als sluipweg.

"Vele bestuurders willen de file aan de rotonde de Drie Hamertjes vermijden, en kiezen voor onze straat. De bestuurders laten heel wat zwerfvuil achter in onze Kwakenbeekse straten", vertelde voorzitter Lieven Krikilion. "Dus trokken we met het buurtcomité de straat op om het zwerfvuil in te zamelen." Ze vonden vooral veel lege blikjes bier. In de toekomst zullen de vrijwilligers regelmatig de straat op gaan. Er werden ook enkele borden geplaatst om de mensen er attent op te maken dat zwerfvuil niet kan. (MCT)