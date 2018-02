Buurtcomité plant feest 16 februari 2018

Tijdens de eerste weken van het nieuwe jaar kwam het Buurtcomité van de Hoezenbroekstraat en de Thibautstraat in Gooik samen. Na de gelukswensen voor het nieuwe jaar werden de koppen bij elkaar gestoken om nu al even te brainstormen over de plannen voor het buurtfeest later dit jaar. Coördinator Pascal De Leener kwam even langs om meer uitleg te geven over het hoe en waarom van het nieuwe buurtinformatienetwerk (BIN) dat onlangs is opgericht in Gooik. Ook al zijn er al meer dan 200 mensen ingeschreven voor dit BIN, nieuwe leden zijn steeds welkom.





(MCT)