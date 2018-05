Buurtcomité plaatst zelf borden tegen zwerfvuil 31 mei 2018

02u48 0 Gooik Het buurtcomité 't Oejke uit de Mgr. Abbeloosstraat in Gooik is het beu om steeds weer afval te vinden in hun straat en dus hebben ze zopas twee borden geplaatst, met de vraag om hun straat proper te houden.

Steeds weer laten onbekenden hun afval achter in de Mgr. Abbeloosstraat, nabij het centrum van Gooik. "Het is echt schandalig hoe mensen zomaar blikjes en ander afval in onze bermen gooien. Wij staken met ons buurtcomité de koppen even bij elkaar en vonden dat we iets moesten doen", zegt Pascal De Leener. Vooral ter hoogte van de grot in het begin van de straat staan er even verderop enkele bomen en daar worden regelmatig gewoon zakken vol afval achtergelaten. Om dit te verhelpen werd beslist door Eric Geerts, Leo Van Lathem, Jean-Marc De Muylder en Pascal De Leener om twee borden te laten aanmaken en te plaatsen in de berm om de voorbijgangers er attent op te maken dat ze deze straat moeten proper houden. "Ik werk al enkele jaren als KIC-vrijwlliger (Keep It Clean) voor de gemeente en ga dan ook regelmatig op stap om het zwerfvuil op te ruimen in onze straat en het wordt steeds erger qua afval. Met onze actie willen wij ook andere buurtcomités - en in Gooik zijn er ongeveer 20 - warm maken om ervoor te zorgen dat hun straten er proper bijliggen, eventueel door ook enkele borden te plaatsen met een duidelijke boodschap", wist Pascal ons te vertellen. (MCT)