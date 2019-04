Buurtbewoners absoluut niet blij met nieuwe verkeerssituatie Marc Colpaert

08 april 2019

19u22 0

Te veel wagens, te hoge snelheid, onduidelijkheid, aangevuld met geen fiets- of voetpaden in de Wolvenstraat zorgden ervoor dat niet minder dan 504 mensen een petitie tekenden, tegen een nieuwe proefopstelling rond de sporthal Koornmolen in Gooik. Door deze proefopstelling kwam er éénrichtingsverkeer in de Wolvenstraat en de Processiestraat. De buurtbewoners stellen als oplossing de aanleg van fietspaden en uitwijkstroken voor. Binnenkort komt er een overleg met de gemeente.

Door de uitbreiding van de sportinfrastructuur rond de sporthal de Koornmolen werd door de gemeente Gooik een proefopstelling van een verkeerssituatie gemaakt met éénrichtingsverkeer in de Wolvenstraat en de Processiestraat. “Wij betreuren het ten zeerste dat het gemeentebestuur dat inzet op buurtontwikkeling nooit voorafgaand een overleg gepleegd heeft met de buurtbewoners, de school, gemeentepersoneel of postbediendes, aangezien deze dagelijks geconfronteerd worden met de nadelen van dit proefproject”, zegt Luc Van Isterdael uit de Wolvenstraat.

Als actiecomité uit de Wolvenstraat en de Processiestraat verzamelden ze in totaal 504 handtekeningen tegen de gewijzigde verkeerssituatie in hun straten. Het éénrichtingsverkeer dat zonder overleg werd ingevoerd, kan niet door de beugel. Eigenlijk valt alles samen met het feit dat onze kleine straten deze verkeersdrukte niet meer aan kunnen. Dat hier recent een nieuw voetbalplein bijkwam zonder vooraf degelijk na te denken over de impact hiervan op de mobiliteit, was voor vele mensen de druppel teveel. “Wij zijn niet de oorzaak van het mobiliteitsprobleem, maar wel de dupe. Daarom vragen wij aan het gemeentebestuur om een constructief overleg op te starten met de buurtbewoners”, sprak Luc.

Door de vele wagens die nu door de Wolvenstraat rijden, wat we zelf hebben kunnen vaststellen - Luc telde er ooit 53 op 10 minuten - is het inderdaad en pak minder veilig voor de bewoners en de zwakke weggebruikers. “Deze kleine straten kunnen deze massa wagens niet aan. Sinds het nieuwe systeem heb ik al twee keer nipt een ongeval kunnen vermijden”, aldus Francis Apers een andere inwoner.

Samen met de petitie werden door de buurtbewoners ook voorstellen gedaan om de situatie aan te passen. Stoppen met het proefproject en het herinvoeren van de vroegere situatie, maar met een vijftal extra uitwijkstroken en een fietspad zou een hele verbetering zijn. Daarnaast het nieuwe voetbalcomplex ontsluiten via de Ninoofsesteenweg, zijn in kort de eisen van de buurtbewoners.

Burgemeester Michel Doomst(CD&V) kreeg ondertussen de petitie met de eisen van de buurtbewoners. “Ik benadruk toch nogmaals dat het hier over een proefopstelling gaat. Nog deze week krijgen alle betrokken personen een evaluatieformulier in de bus, waar ze hun grieven op kwijt kunnen. Nadien als we deze info teruggekregen hebben, gaan we een vergadering beleggen om rond de tafel te gaan zitten met alle partijen en deze zaak uit te klaren. Een oplossing vinden zal niet gemakkelijk zijn want nu al krijg ik telefoontjes van mensen die niet akkoord zijn om grond af te staan voor de uitwijkstroken”, besluit Doomst.