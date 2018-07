Buurt maakt kennis met project Kwadebeek 03 juli 2018

02u53 0

De buurtbewoners van de Kwadebeekstraat hebben gisteren een infomoment bijgewoond over het sociale woonproject dat 25 woongelegenheden zal bieden.





Het project Kwadebeek is een gecombineerd woonproject met enerzijds tien sociale huurappartementen, waarvan vijf aangepast voor rolstoelgebruikers en anderzijds 15 koopwoningen van Vlabinvest met private tuinen. De verschillende woonunits zijn verdeeld over vier blokken die, verspreid over het terrein, dwars op de Kwadebeekstraat ingeplant zijn. Zo ontstaan er tussen de volumes verschillende kwalitatieve buitenruimtes en wordt het zicht naar het achtergelegen landschap gevrijwaard. Sommige buurtbewoners vonden het jammer dat het regenwater niet volledig werd opgevangen. Maar volgens de specialisten was dit maar gedeeltelijk mogelijk, omdat ze werken met groendaken.





Vlabinvest zal deze woningen te koop aanbieden aan gezinnen uit de regio en probeert zo het wonen in de Vlaamse Rand rond Brussel voor jonge gezinnen betaalbaar te houden. Mensen die uit Gooik zijn of een band hebben met de gemeente, zijn bevoorrechte kandidaten. De kostprijs van het hele project kost 3.890.000 euro en moet volgend jaar afgewerkt zijn. (MCT)