Burgemeester slachtoffer van vluchtmisdrijf Marc Colpaert

21 maart 2019

Enkele dagen terug stelde burgemeester Michel Doomst(CD&V) vast dat een onbekende tegen zijn wagen gereden was, met als gevolg twee blutsen ter hoogte van zijn voorwiel. De dader liet spijtig genoeg zijn adreskaartje niet achter. Op een avond stelde Michel Doomst vast dat hij plots enkele blutsen had boven zijn voorwiel van zijn wagen. “Ik kwam te voet vanuit de balletzaal naar het gemeentehuis en stelde plots vast dat er blutsen zaten in mijn wagen. Ik ben dan even van kortbij gaan kijken en inderdaad werd er tegen mijn wagen gereden. Nu, het is niet de eerste keer dat ze tegen mijn wagen rijden, de teller stat al op vier keer, maar telkens wist ik wie het was. Nu heeft de dader geen kaartje achtergelaten of mij gebeld om te melden dat hij of zij tegen mijn wagen is gereden”, aldus de burgemeester. Hij is niet van plan om er een zaak van te maken. “Deze wagen heeft meer dan 300.000 km op zijn teller en is dan ook bijna tot op de draad versleten. Alleen vind ik het natuurlijk spijtig dat men iemand schade toebrengt en nadien gewoon doet alsof er niets is voorgevallen”, besluit Doomst.