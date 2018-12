Burgemeester Michel Doomst kruipt weer in zijn busje Hij gaat weer jongeren naar huis brengen op nieuwjaarsnacht Marc Colpaert

31 december 2018

15u39 3

Na enkele jaren kruipt burgemeester Michel Doomst(CD&V) straks opnieuw in zijn busje om de Gooikse jeugd op de eerste dag van het nieuwe jaar veilig terug naar huis te brengen. In het jaar 2000 wilde burgemeester Doomst iets doen om de jeugd op de eerste dag van het jaar veilig naar huis te brengen, dus kroop hij zelf met nieuwjaarsnacht in een busje van de gemeente en reed de jongeren na de traditionele fuif van de chiro in de zaal Edele-Brabant naar huis. “Ik heb mij tijdens die jaren kostelijk geamuseerd, gelukkig ken ik heel veel mensen, want sommige jongeren wisten soms na een nachtje boemelen niet meer van welke parochie ze waren”, lachte Doomst. In 2014 kwam er geen fuif meer van de chiro en dus stopte de burgemeester met het ophalen van de jongeren. “Dit jaar gaat er opnieuw een fuif door in de lokalen van de voetbal van Gooik, dus dacht ik, waarom niet nog eens de jongeren ophalen. Gewoon eens zot doen zoals vroeger”, aldus Doomst. En dus gaat hij op de eerste dag van het nieuwe jaar in de vroege uurtjes opnieuw tal van jongeren met het busje van de gemeente ophalen om hen daarna veilig af te zetten bij hun thuis. MCT