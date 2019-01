Burgemeester Doomst wil iets doen om de ‘verkoeiing’ tegen te gaan Marc Colpaert

10 januari 2019

17u01 0

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) wil dit jaar nog meer inzetten tegen wat hij noemt de ‘verkoeiing’ van de mensen in Gooik. Met allerlei acties wil hij er voor zorgen dat mensen mekaar weer spontaan aanspreken. Hij wil dit doen door te blijven hameren op de actie ‘Gooik Goeiendagstraat’, via de vele buurtcomités en de vernieuwing van de dorpskernen.

Tijdens de nieuwjaarsdrink sprak burgemeester Michel Doomst over het gevaar van de ‘verkoeiing’ in de gemeente en dat we dit niet mogen laten gebeuren. “Ik bedoel daarmee dat het steeds meer voorvalt dat, als je mensen op straat gewoon een goedendag wenst, ze je aankijken zoals een koe die voor de eerste keer een trein ziet voorbijrijden. Nochtans is praten met mekaar toch zo belangrijk, het is daar dat we als plattelandsgemeente het verschil kunnen maken”, legt Doomst uit. De voorbije jaren zijn er al heel wat initiatieven geweest, zoals de gratis vensteraffiches met daarop ‘Gooik Goeiendagstraat’, die vorig jaar nog eens nieuw leven werd ingeblazen. De burgemeester doet dan ook een warme oproep om ook dit jaar de vensteraffiche op te hangen. Er zijn er nog in het gemeentehuis voor wie er nog geen heeft.

Hij wilt tevens de buurten mee inschakelen om dan vooral nieuwe inwoners dadelijk mee te betrekken in het hele buurtgebeuren. “Vandaag zijn er zelfs al enkele buurtcomités die een kleine infobrochure geven aan nieuwkomers in hun straat, zoiets moeten we stimuleren. Dit doen we door de buurtcomités te steunen en hun zaken te bezorgen zoals tenten en stoelen, aangevuld met de nodige subsidies voor hun jaarlijkse buurtfeesten.”

Sinds kort staan er projecten op stapel om de vijf woonkernen van de deelgemeenten te vernieuwen. Er gaat steeds minder mogen gebouwd worden in de open ruimtes, dus gaat het in de woonkernen nog drukker worden en daar schuilt het gevaar, dat we straks als in een grootstad niet meer weten wie er naast ons woont. “Daarom dat wij dit jaar heel wat plannen hebben met de verschillende woonkernen. In het centrum van Gooik kwam al een zeilsculptuur en zitbanken, de kerk van Kester willen we gebruiken als ontmoetingsplek en er zijn plannen om ook in de andere deelgemeenten meer te investeren in het uitbouwen van leuke ontmoetingsplaatsen. Waar mensen nog met elkaar kunnen een praatje slaan of gewoon een welgemeende goedendag krijgen als ze mekaar tegenkomen”, besluit de burgemeester.