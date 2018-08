Buren vieren feest op plein D'Hoeve 23 augustus 2018

Aan de bocht in de Strijlandstraat was het op het plein D'Hoeve verzamelen geblazen voor het negende buurtfeest. Een vijftigtal mensen zakten af om er een gezellig feestje van te maken. "Wij zijn uitermate tevreden dat zoveel mensen mee komen feestvieren. Maar zonder de hulp van de gemeente die ons de nodige tenten, stoelen, tafels en zelfs herbruikbare bekers brachten, was dit niet mogelijk geweest. Dat mag ook wel eens gezegd worden", vertelde Dieter Vandersteen. Tot in de late namiddag werd er een stevig gevierd.





(MCT)