Buren Kleistraat bouwen feestje 04 juli 2018

Al voor de 16de keer werd in de Kleistraat in Gooik een buurtfeest georganiseerd. Om het de bewoners gemakkelijk te maken werd de straat verkeersvrij gemaakt, zodat de kinderen gewoon op de straat konden ravotten. Van de gemeente kregen ze enkele tenten, die niet echt nodig waren gezien het schitterend weer. "Wij zijn blij dat hier vandaag opnieuw een dertigtal mensen aanwezig zijn. We gaan er een leuk buurtfeest van maken en na de barbecue spelen we nog een partijtje petanque", vertelde Johan Tielemans.





(MCT)