Buren heffen het glas op het nieuwe jaar 06 februari 2018

In de chalet van de Heideruiters, op de top van de Kesterheide, werd een buurtdrink georganiseerd voor de inwoners van de Heidestraat, Kesterweg en Berghomstraat. Niet minder dan 62 buren schreven zich in. Het was voor hen de ideale gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Er werd tot laat in de avond een feestje gebouwd in de chalet.





(MCT)