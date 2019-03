Brusselstraat nog dicht tot eind mei

Marc Colpaert

07 maart 2019

12u07 2

De Brusselstraat in Leerbeek zal door werken aan de Sint-Pieterskerk pas tegen het einde van de maand mei terug opengesteld worden voor het doorgaand verkeer. Sinds enige tijd zijn er ingrijpende werken aan de gang aan de Sint-Pieterskerk van Leerbeek. Niet alleen het kerkgebouw maar ook de kerkmuur die rond de kerk staat, langs de kant van de Brusselstraat, moet aangepakt worden. In december van vorig jaar ging de Brusselstraat al enkele weken dicht. Nadien was de straat opnieuw opengesteld, maar nu is de straat opnieuw afgesloten, alleen voetgangers of fietsers kunnen er nog door. Wie via de Edingsesteenweg het Sint-Pietersplein wilt inrijden kan wel nog tot aan de Polderstraat geraken, doorrijden naar de Brusselstraat is echter niet meer mogelijk. “Door de werken van de aannemer is het voorlopig niet mogelijk de Brusselstraat open te stellen voor het doorgaand verkeer. Wij vernemen nu dat de straat nog gaat afgesloten blijven tot eind mei. De kerkmuur moet volledig vernieuwd worden en dat neemt nogal wat tijd in beslag”, aldus burgemeester Michel Doomst(CD&V). MCT