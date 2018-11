Bruno is een seniorencoach want oud worden doe je niet alleen We moeten leren om oud te worden Marc Colpaert

13 november 2018

Bruno Van de Voorde uit Gooik behaalde zijn diploma van seniorencoach en hoopt hiermee tal van ouderen te kunnen helpen. Want voor wie het goed aanpakt kan die laatste faze in iemands leven misschien wel de mooiste worden. Bruno begon zijn carrière als verpleegkundige, waar hij van tal van aspecten in de ziekenhuiswereld en de ouderwereld kon proeven. Maar zijn hart lag bij de ouderen en zodoende werd hij enkele jaren terug directeur van Seniorie Kesterberg in Gooik. “Voor mij was mijn job meer dan alleen maar werken, maar een passie en meer nog een uitdaging om grenzen steeds weer te verleggen”, geeft hij mee. De aanpak van Bruno zorgde ervoor dat Kesterberg in 2015 verkozen werd tot ‘Zorgwerkgever van het jaar’ en Bruno een jaar later verkozen werd tot ‘Zorgmanager van het jaar’. Twee titels waar hij vandaag nog steeds bijzonder trots op is. Gedurende de vele jaren samenwerken met senioren, leerde Bruno hun leefwereld zeer goed kennen en ontdekte hij de noden, het verdriet en de behoeften die er zijn. Dus ging Bruno studies aanvatten als seniorentherapeut in Nederland en mag zich sinds kort een seniorencoach noemen. “Mijn nieuwe droombeeld is dan ook om mijn ervaring en kennis te gaan delen met ieder van jullie als senior. Vergeet nooit dat rimpels niet zomaar rimpels zijn, maar strepen die je hebt verdiend in je leven. Samen bouwen aan een nieuwe fase van jullie leven, misschien wel de mooiste van allemaal”, vindt hij. Met ouder te worden komen er kwaaltjes, je kan niet meer zo goed onthouden, het verkeer wordt anders, je sociale contacten veranderen. Heel wat mensen zijn eenzaam, moeten omgaan met verlies, maar ook sexualiteit op oudere leeftijd is voor velen een probleem. “Er zijn heel wat vragen, maar samen met de mensen ga ik dit pad bewandelen om oplossingen te bieden aan elk aspect dat ouderdom met zich meebrengt. We moeten het als het ware leren om oud te worden. Maar we moeten ook de schoonheid van deze levensfase durven inzien, een nieuwe stap, meer tijd voor jezelf en je kleinkinderen”, besluit Bruno. Wie er meer wilt over weten neemt best een kijkje op: www.seniorencoach.be. MCT