Broodje online bestellen, broodje uit de muur halen

Minutenlang aanschuiven voor een belegd broodje is voorgoed verleden tijd bij sandwichbar 't Prinske. De zaak heropent vandaag zijn deuren. Wie honger heeft, kan vanaf nu online een hapje bestellen, om de bestelling een half uur later bij hen uit de muur te halen.





'De voedingsshop van de toekomst', noemen ze zichzelf. "De combinatie van zowel offline als online shop maakt dat we met een verhaal komen dat uniek is in de streek", legt Yasmin Speltens uit. Haar zaak is gelegen langs de drukke Edingsesteenweg en de Ninoofsesteenweg pal naast de verkeerslichten. "Vroeger moesten op het middaguur nogal wat mensen wachten op hun broodje, daarom hebben we een nieuw systeem bedacht. Vanaf nu kan je van 6 uur tot 13 uur een bestelling plaatsen via onze website. Het voordeel is dat we hierdoor vlugger de bestellingen kunnen verwerken en wat later vinden de mensen hun lunch in een locker in onze zaak", aldus Speltens.





Daardoor is het ook niet langer nodig om extra personeel in te zetten.





Wie zin heeft in een verse sandwich, tal van koude bereidingen en desserten kan die bestellen via:www.prinske.be of op het nummer 02/581.05.09.





