Broodcoorens blijft op N-VA-lijst staan 07 september 2018

02u29 0

Jason Broodcoorens, die op de lijst van de N-VA staat en voorzitter is van de jongerenafdeling van de N-VA Gooik, is niet langer lid van de Facebookgroep 'Schild & Vrienden' uit Gent. Een spraakmakende 'Pano' -reportage heeft het racistisch gelaat getoond van deze Vlaamse jongerenbeweging. "Ik wil daar heel duidelijk in zijn, ik ben ooit lid geworden van deze Facebookpagina, samen met een duizendtal andere mensen. Na de reportage heb ik mijn computer geopend en wat later was ik geen lid meer van deze Facebookpagina. Ik was vooral passief aanwezig om na te gaan - als toekomstige politieke figuur in Gooik - wat er zo allemaal leeft tussen de jongeren. Nooit is daar iets gezegd over racisme, waar ik zeker niet achter sta", besluit Jason.





"Hij heeft mij gezegd dat hij nooit een vast lid is geweest van deze organisatie en ik geloof hem. Hij blijft dan ook voorzitter van onze jongerenafdeling en hij blijft op de kieslijst staan", bevestigd lijsttrekker Ellen Mathieu (N-VA) (MCT)