Briljanten huwelijk voor Emiel en Irene Ze trouwden in 1954 Marc Colpaert

18 februari 2019

Emiel Goossens en Irene De Smet uit Oetingen vierden samen met vrienden en familie hun briljanten huwelijksfeest. Ze gaven mekaar hun ja-woord in 1954 en zijn vandaag 65 jaar later nog steeds gelukkig samen. Voor Emiel en Irene sloeg de vonk over tijdens een bal in de Hollandstraat in Gooik, ze kenden mekaar al vele jaren omdat ze in dezelfde straat werden grootgebracht. Wat later werden ze verliefd en trouwden. Ze kregen samen twee dochters Annette en Lisette en hebben verder ook nog vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Emiel was jaren een metaalbewerker, Irene werkte in een industriële wasserij. Voor hun 65 ste huwelijksverjaardag werd er een groot feest georganiseerd met de hele familie en vrienden. MCT