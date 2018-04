Brasserie D'Hoeft opent de deuren 27 april 2018

Zopas opende Brasserie D'Hoeft in de Hoevestraat in Gooik de deuren van hun nieuwe zaak. Glenn Speltens en Steffi Weverbergh gaan de klanten verwennen met tal van lekkere gerechten in hun brasserie. "Speciaal bij ons is dat we al het vlees en de vis bakken op een houtskool barbecue en al het vlees is puur Belgisch. Er zijn niet echt veel zaken meer waar je nog eens goed vlees kunt eten, wel bij ons zal dat wel het geval zijn", legt Glenn uit. Dat en hun ligging naast een drukke gewestweg moet hun brasserie de nodige bezoekers bezorgen. "Wij zijn gevestigd ter hoogte van de Hoevestraat en de Ninoofsesteenweg aan de verkeerslichten, hier rijden dagelijks enkele duizenden wagens voorbij, een betere locatie kan men zich niet dromen", zeggen Glenn en Steffi. (MCT)