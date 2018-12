Blokspot nu is er nog plaats, hopelijk volgende week ook nog Er zijn 27 plaatsen beschikbaar Marc Colpaert

21 december 2018

Deze week waren er gemiddeld een tiental personen aan het blokken in het jeugdhuis Guuk in het centrum van de gemeente. Vanaf volgende week zal dit aantal gevoelig stijgen, er vlug bij zijn is dan de boodschap want de plaatsen zijn beperkt tot 27.

Wie in alle rust en kalmte wilt komen studeren moet daarvoor in het jeugdhuis Guuk zijn in het centrum van de gemeente. Wat ons dadelijk opvalt als wij het jeugdhuis binnenstappen is de rust die er heerst. Een tiental jonge studenten zitten ieder aan een apart bureau te studeren. In totaal kunnen er 27 personen terecht. “Ja, ook al is deze locatie in het centrum van Gooik, toch is het hier zalig rustig”, gaat Jason Broodcoorens van start. Hij is samen met Beau Geerts en Kato Van Kelecom verantwoordelijk voor deze blokspot. De blokspot opent iedere dag de deuren vanaf 8 uur en blijft open zolang er een verantwoordelijke aanwezig is, normaal is dit tot 22 uur. Iedereen is er welkom dus ook mensen van buiten Gooik. Deze week is het nog redelijk rustig aangezien er nog lessen zijn en inhaallessen, maar vanaf volgende week verwachten ze elke dag een ‘fullhouse’. Dus wie vanaf volgende week een rustig plekje wilt bemachtigen in het jeugdhuis, dan is op tijd komen zeker de boodschap. Dat de blokspot doorgaat in het jeugdhuis Guuk is heel belangrijk. “Voor ons jeugdhuis is het belangrijk om in te zetten op multifunctionaliteit en dat zetten we zo in de praktijk om. Wel wil ik speciaal Geert De Slachmuylder van café De Vrede bedanken want wij kunnen steeds op hem rekenen”, aldus Jason. MCT